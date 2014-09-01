Казбек Коков поздравил жителей КЧР с Днем возрождения карачаевского народа





Сегодня Карачаево-Черкесия отмечала День возрождения карачаевского народа. Глава КБР поздравил жителей братской республики с этим праздником. Казбек Коков отметил, что Кабардино-Балкария разделяет с соседями радость торжества правды и исторической справедливости. Несмотря на тяжелые испытания, долгие годы, проведенные вдали от родных очагов, карачаевский народ сохранил себя, свою самобытную культуру, язык и традиции. И сегодня уверенно смотрит в будущее, развивается, вносит вклад в строительство современной России.