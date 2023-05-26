Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем российского предпринимательства

"Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие предпринимательства является одним из наших безусловных приоритетов. От вас во многом зависят развитие и модернизация экономики, решение важных социальных задач, благополучие жителей республики. В последнее время на федеральном и региональном уровнях принимаются системные меры государственной поддержки, в первую очередь малого и среднего бизнеса. Это позволяет субъектам предпринимательства адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре.
Сегодня в непростых условиях, вызванных санкционным давлением, предприниматели республики проявляют себя как настоящие патриоты, ответственные, инициативные люди, обеспечивают стабильную работу своих кампаний и предприятий, эффективно используют новые возможности для увеличения объемов производства и услуг, деятельно занимаются поддержкой участников СВО, реализацией благотворительных проектов.
Благодарю вас за добросовестное отношение к делу, активную гражданскую и жизненную позицию. Мы и впредь будем делать все необходимое для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, формирования благоприятного делового климата. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все трудности, обеспечим дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие родной Кабардино-Балкарии, улучшение качества жизни людей.
Желаю вам здоровья, дальнейших успехов и всего самого доброго,"- говорится в поздравлении.
https://t.me/vestikbr