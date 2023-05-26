home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем российского предпринимательства

Казбек Коков поздравил жителей КБР с Днем российского предпринимательства

26.05.2023 | 10:00
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Развитие предпринимательства является одним из наших безусловных приоритетов. От вас во многом зависят развитие и модернизация экономики, решение важных социальных задач, благополучие жителей республики. В последнее время на федеральном и региональном уровнях принимаются системные меры государственной поддержки, в первую очередь малого и среднего бизнеса. Это позволяет субъектам предпринимательства адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре. Сегодня в непростых условиях, вызванных санкционным давлением, предприниматели республики проявляют себя как настоящие патриоты, ответственные, инициативные люди, обеспечивают стабильную работу своих кампаний и предприятий, эффективно используют новые возможности для увеличения объемов производства и услуг, деятельно занимаются поддержкой участников СВО, реализацией благотворительных проектов. Благодарю вас за добросовестное отношение к делу, активную гражданскую и жизненную позицию. Мы и впредь будем делать все необходимое для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, формирования благоприятного делового климата. Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все трудности, обеспечим дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие родной Кабардино-Балкарии, улучшение качества жизни людей. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов и всего самого доброго,"- говорится в поздравлении.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных