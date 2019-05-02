Казбек Коков поздравил выпускников республики с окончанием школы — 2019.05.23





Сегодня у вас особенный день. Для вас звучит Последний звонок. Впереди вас ожидают выпускные экзамены, которые откроют дорогу во взрослую жизнь, полную новых перспектив, самостоятельных исканий и самореализации. Многие из вас уже наметили ближайшие планы, кому-то волнительный выбор еще предстоит. Не бойтесь принимать решения, ставьте перед собой высокие цели. И пусть знания, полученные в школе, помогут вам в их достижении, а вера в собственные силы позволит осуществить самые заветные мечты. Вступая в новую жизнь, не забывайте родную школу, своих учителей и наставников, которые всегда были рядом, поддерживали вас, помогали преодолевать трудности и раскрывать таланты, вложили в вас частицу своей души. Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, энергии, вдохновения и удачи, говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности Главы КБР.