Казбек Коков поздравил учителя физики Аслана Кашежева с победой во всероссийском конкурсе

Глава КБР Казбек Коков поздравил учителя физики и астрономии Лицея №2 города Нальчика, кандидата физических наук, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» Аслана Кашежева с победой во Всероссийском конкурсе учителей «Классная тема!». Федеральный проект «Классная тема!» организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия». «Импонируют убеждения Аслана Кашежева в том, что подрастающему поколению нужно закладывать основы правильного поиска и умение делать выводы, действовать и идти к своей мечте. Искренне поздравляю Аслана Зарифовича с заслуженной победой во Всероссийском конкурсе учителей «Классная тема!». Желаю, дальнейших профессиональных достижений во благо Кабардино-Балкарии и всей России», - говорится в тексте поздравления. В финале конкурса участвовали семь учителей, каждый представил в эфире телеканала свои оригинальные уроки. Это были преподаватели из Санкт-Петербурга, Владивостока, Великих Лук, Белгорода, Калуги и Подольска. «Конечно, за Аслана Зарифовича «болела» вся наша республика. И его урок, действительно, был лучшим. Три закона Ньютона под музыку Дунаевского из популярного отечественного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» - это было увлекательно. Эксперты дали нашему учителю самые высокие оценки, а зрители – школьники - аплодировали стоя. В целом, это очень полезный проект, который, уверен, выявит еще немало талантливых ярких педагогов. Вдвойне приятно, что победил учитель из Кабардино-Балкарии, потому что наступивший год объявлен Президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. Надеюсь, в скором времени мы увидим на телеканале «Россия» цикл авторских передач нашего учителя и ученого Аслана Кашежева», - прокомментировал Казбек Коков.