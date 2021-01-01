Казбек Коков поздравил сегодня работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати





Этот праздник объединяет сотрудников печатных СМИ, издателей, полиграфистов и всех, кто трудится в медиапространстве. Современные средства массовой информации меняют форматы, но печатная журналистика по-прежнему сохраняет свою востребованность, оперативно и объективно освещает жизнь общества. Ваши статьи и репортажи помогают жителям республики быть в курсе событий, получать ответы на волнующие вопросы, отметил Казбек Коков. Он поблагодарил журналистов за добросовестный труд, за конструктивный диалог, за неравнодушие и ответственность. Уверен, ваши материалы и впредь будут полезными и актуальными. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в осуществлении важной и ответственной миссии на благо родной Кабардино-Балкарии, говорится в поздравлении главы республики.