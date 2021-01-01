Казбек Коков поздравил сегодня работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати


Этот праздник объединяет сотрудников печатных СМИ, издателей, полиграфистов и всех, кто трудится в медиапространстве. Современные средства массовой информации меняют форматы, но печатная журналистика по-прежнему сохраняет свою востребованность, оперативно и объективно освещает жизнь общества. Ваши статьи и репортажи помогают жителям республики быть в курсе событий, получать ответы на волнующие вопросы, отметил Казбек Коков. Он поблагодарил журналистов за добросовестный труд, за конструктивный диалог, за неравнодушие и ответственность. Уверен, ваши материалы и впредь будут полезными и актуальными. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в осуществлении важной и ответственной миссии на благо родной Кабардино-Балкарии, говорится в поздравлении главы республики.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.01.13

— Урысей печатым и махуэмк1э хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм я лэжьак1уэхэм йохъуэхъу КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.01.13

— Казбек Коков басманы кюню бла алгъышлагъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.01.13

— Казбек Коков поздравил журналистов Кабардино-Балкарии с Днём российской печати

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