Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником

На протяжении всей славной истории Службы пограничники являют собой образец стойкости, мужества и безЗаветного служения Отечеству. Подвиг героев, первыми принявших неравный бой летом 1941 года, всех, кто в разные времена отдал свою жизнь, защищая рубежи нашей Родины, навсегда останется образцом самоотверженности, воинской доблести и отваги для нынешних и будущих поколений. Искренне поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов службы с праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой, говорится в поздравлении Главы республики.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.28

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус япкърыту щIэуэ къахутахэр цIыху 83-рэ мэхъу.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.28

— Республикада коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.28

— Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек

Подробнее