Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником

На протяжении всей славной истории Службы пограничники являют собой образец стойкости, мужества и безЗаветного служения Отечеству. Подвиг героев, первыми принявших неравный бой летом 1941 года, всех, кто в разные времена отдал свою жизнь, защищая рубежи нашей Родины, навсегда останется образцом самоотверженности, воинской доблести и отваги для нынешних и будущих поколений. Искренне поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов службы с праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой, говорится в поздравлении Главы республики.