Казбек Коков посетил предприятия агропромышленного комплекса в Урванском районе

Одно из них - фабрика по производству яблочной пастилы. Компания основана в 2013 году. Мощность оснащенного современным оборудованием предприятия составляет 500 тонн в сутки. В прошлом году здесь произвели более 735 тонн продукции, которая поставляется практически во все регионы страны, в том числе через крупные торговые интернет-площадки. Главное — продукция натуральная, без сахара и искусственных красителей, изготовлена по уникальной запатентованной рецептуре. Глава КБР Казбек Коков ознакомился с работой предприятия по выращиванию и переработке птицы - Кабардино-Балкарской птицефабрикой. Здесь производят и реализуют продукцию, соответствующую требованиям сертификации «Халяль». На фабрике имеются цеха по производству бройлера мясных пород, глубокой переработке мяса птицы мощностью 2 тысячи тонн в год, производству комбикормов мощностью 30 тысяч тонн в год, инкубатор. Фабрика занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективно работающих предприятий регионального АПК. Здесь трудятся 126 человек, в основном - жители района. Птицеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства республики. В структуре производства мяса на птицу приходится 46,5%. Прирост поголовья птицы в 2022 году составил 5,6%, сейчас оно насчитывает более 4 миллионов голов, а производство яиц за прошлый год выросло почти на 3%. С руководством и сотрудниками предприятий обсудил вопросы расширения производств, их государственной поддержки, а также Казбек Коков поздравил с Днем российского предпринимательства, пожелал им успехов и дальнейшего поступательного развития.