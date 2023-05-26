home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков посетил предприятия агропромышленного комплекса в Урванском районе

Казбек Коков посетил предприятия агропромышленного комплекса в Урванском районе

26.05.2023 | 17:58
Одно из них - фабрика по производству яблочной пастилы. Компания основана в 2013 году. Мощность оснащенного современным оборудованием предприятия составляет 500 тонн в сутки. В прошлом году здесь произвели более 735 тонн продукции, которая поставляется практически во все регионы страны, в том числе через крупные торговые интернет-площадки. Главное — продукция натуральная, без сахара и искусственных красителей, изготовлена по уникальной запатентованной рецептуре. Глава КБР Казбек Коков ознакомился с работой предприятия по выращиванию и переработке птицы - Кабардино-Балкарской птицефабрикой. Здесь производят и реализуют продукцию, соответствующую требованиям сертификации «Халяль». На фабрике имеются цеха по производству бройлера мясных пород, глубокой переработке мяса птицы мощностью 2 тысячи тонн в год, производству комбикормов мощностью 30 тысяч тонн в год, инкубатор. Фабрика занимает лидирующие позиции в рейтинге эффективно работающих предприятий регионального АПК. Здесь трудятся 126 человек, в основном - жители района. Птицеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства республики. В структуре производства мяса на птицу приходится 46,5%. Прирост поголовья птицы в 2022 году составил 5,6%, сейчас оно насчитывает более 4 миллионов голов, а производство яиц за прошлый год выросло почти на 3%. С руководством и сотрудниками предприятий обсудил вопросы расширения производств, их государственной поддержки, а также Казбек Коков поздравил с Днем российского предпринимательства, пожелал им успехов и дальнейшего поступательного развития.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных