Казбек Коков почтил память погибших воинов

В день Парада Победы Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков почтил память погибших воинов.

Руководитель республики отдал дань глубокого уважения защитникам Родины и возложил цветы к мемориалу «Вечный Огнь Славы» в Нальчике. В церемонии участвовали председатель парламента Татьяна Егорова, премьер-министр Алий Мусуков, руководители правоохранительных органов и силовых структур Кабардино-Балкарии.

24 июня в субъектах России, где позволяет эпидемиологическая обстановка, состоялись массовые торжества. В Москве на Красной площади прошел грандиозный парад с использованием вооружения и военной техники. А в 22 часа в столицах регионов прогремел артиллерийский салют.