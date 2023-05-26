Казбек Коков осмотрел территорию центрального парка «Нарт» в Нарткале

Проект реконструкции которого был признан победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Сумма гранта составила 85 миллионов рублей, региональное софинансирование - 30 миллионов рублей. Архитектурные решения учитывают культурный колорит нашей республики. Территория парка будет благоустроена, появится велосипедная дорожка, прогулочные, спортивные и игровые зоны для детей, сцена для проведения культурных мероприятий, лодочная станция. Работы начнутся в ближайшее время. Планируется проработать и проект обновления и благоустройства картодрома, где традиционно проводятся соревнования республиканского и межрегионального уровня. Также осмотрел улицы города, о планах по ремонту которых говорил ранее. Еще одним объектом посещения в Нарткале стало новое здание школы №4. Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест. Здание построено по региональному проекту модернизации школьной системы — это один из разделов национального проекта «Образование». Правительством России на возведение объекта было выделено более 424 миллионов рублей. В новой школе имеются профильные кабинеты, актовый и спортивные залы, столовая и пищеблок. Она полностью оснащена самым современным оборудованием и учебными материалами, а на ее территории есть футбольное поле с искусственным покрытием и игровая площадка. На базе учреждения открыт и образовательный центр «Точка роста» естественно-научной направленности. Школа ведет свою историю с 1947 года, и конечно здесь есть добрые традиции.