Казбек Коков обсудил с профильными министрами строительство новой поликлиники в Нальчике





Проект нового здания первой нальчикской поликлиники, которое будет построено на территории горбольницы, обсужден сегодня на рабочей встрече Главы Кабардино-Балкарии с министром здравоохранения Рустамом Калибатовым и министром строительства Алимом Бербековым. Строение, где сейчас располагается медучреждение, давно не соответствует современным требованиям. Рядом нет удобного подъезда и места для стоянки, в здании тесные коридоры, не хватает кабинетов. Между тем поликлиника обслуживает более 90 тысяч человек. Новый проект поможет вывести оказание медицинской помощи пациентам на качественно новый уровень. Также сегодня Казбек Коков ознакомился с проектом масштабной реконструкции улицы Кабардинской, представленным министром дорожного хозяйства и транспорта Асланом Дышековым. Речь о реконструкции важного участка улицы.