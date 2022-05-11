Казбек Коков и Сергей Захаров вручили ордена Мужества военнослужащим Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым вручили высокие государственные награды бойцам Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике, а также благодарности командования родителям отличившихся сотрудников. Бойцы выполняют воинский долг в зоне проведения специальной военной операции по защите безопасности государства и мирных жителей Донбасса. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами Мужества награждены пятеро бойцов из Кабардино-Балкарии. Еще двое сотрудников за высокие личные показатели в служебной деятельности удостоены Указом Президента России медалей «За отличие в охране общественного порядка». Казбек Коков, передавая награды отцам награжденных бойцов, сказал: «Мы с уважением и гордостью называем ваши имена и имена тех ребят, которые сегодня с достоинством выполняют свой воинский долг. Желаю всем нам скорейшей победы. Глубокая благодарность семьям тех ребят, которые сегодня служат, - за выдержку, за терпение и поддержку своих сыновей. Низкий вам поклон». Сергей Захаров подчеркнул, что бойцы проявили лучшие качества при выполнении поставленных задач. «С огромным удовольствием выполняю поручение Президента, нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, главнокомандующего войсками Национальной гвардии генерала армии Золотова Николая Васильевича. Задачи очень сложные, но мы нисколько не сомневаемся, что они будут выполнены».