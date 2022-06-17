В Кабардино-Балкарии построят Верхнебаксанскую малую ГЭС

Соглашение о взаимодействии сегодня подписали Глава республики Казбек Коков и генеральный директор компании “РусГидро” Виктор Хмарин. Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагается использовать силу реки Адыр-Су в Приэльбрусье. В проект вложат пять с половиной миллиардов рублей. Запустить станцию намерены не позднее 2027-го. В год она сможет давать до ста миллионов кВт/ч электроэнергии. Одно из главных достоинств малых ГЭС – их экологическая безопасность: сохраняется природный ландшафт и окружающая среда. Возведение Верхнебаксанской станции позволит снизить энергодефицит и надежно обеспечить электричеством села в горных районах. А также укрепит экономику республики, в том числе за счет налоговых отчислений и новых рабочих мест. Кабардино-Балкария окажет административное и инфраструктурное содействие компании “РусГидро” в реализации инвестпроекта.