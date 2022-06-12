Казбек Коков и Андрей Ильницкий возложили цветы к памятнику защитникам Приэльбрусья

В День России Глава КБР Казбек Коков вместе с советником Министра обороны РФ Андреем Ильницким в Терсколе возложили цветы к памятнику защитникам Приэльбрусья, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главы КБР. Бои на Эльбрусе в 1942 году были частью масштабной битвы за Кавказ, 17 февраля 1943 года на вершине горы было установлено советское знамя. В памятном мероприятии принимали участие юнармейцы – члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения в Кабардино-Балкарской Республике. "Мы всегда говорим, что Россия – это великая страна, Россия - это страна возможностей именно для национальных республик, для многонационального народа России. Это закреплено в Конституции России. Нет другого такого примера в мире. Сегодня мы, малые народы, чувствуем себя единым целым с большим многонациональным народом России. Кабардино-Балкария может гордиться тем, что мы и сегодня, в сложное для страны время, едины как никогда, и народ Кабардино-Балкарии поддержит все решения Президента. Я считаю, что мы вносим свой большой вклад в укрепление Российского государства", - заявил Казбек Коков в ходе торжественного мероприятия. Накануне в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх 5642» команда Министерства обороны Российской Федерации в составе военнослужащих Российской армии, представителей СМИ и общественности совершила восхождение на Эльбрус, приуроченное к Дню России. Команда восходителей установила на самой высокой вершине Европы государственный флаг России, знамя Министерства обороны РФ и Знамя Победы. Сегодня же на базе Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов школьникам Эльбрусского района. Главный документ учащимся вручили Глава КБР Казбек Коков. Руководитель региона поздравил родителей и школьников со знаменательным событием, пожелал успехов на жизненном пути, больших достижений во благо Отечества. "Символично, что ребята получили паспорта на территории подразделения Министерства обороны России. Наши военнослужащие являются примером доблести, чести, умения служить и защищать свою родину, за что им низкий поклон", - отметил Казбек Коков. "Помните этот день, знайте - вы живете в великой стране", - напутствовал Глава республики молодых людей. "Я благодарен нашим предкам, которые полтысячи лет назад приняли решение идти рядом бок о бок со своим северным братом и их выбор пал на Российское государство. Мы с вами видим, как развивается страна, какие возможности у наших детей учиться в ВУЗах, проявлять свои таланты. Сегодня - непростое время не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества. Мы столкнулись с такими вызовами, как фашизм и неонацизм. Я уверен, что наша многонациональная страна даст полноценный отпор. Мы имеем серьезную историю Великой Отечественной войны, и победа снова будет за нами", - подчеркнул Казбек Коков. Андрей Ильницкий, представители Минобороны России, администрации Эльбрусского района, юнармейцы также приняли участие в церемонии вручения российских паспортов. Андрей Ильницкий, поздравляя участников церемонии вручения паспортов, сказал: "Сила наша - в единстве разнообразного. В стратегию национальной безопасности, подписанной нашим Президентом России в июне прошлого года, заложены и вопросы национального единства, и вопросы воспитания, и вопросы сохранения традиционных семейных ценностей. Вручение российских паспортов – свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Может так сложиться, что от вас будет зависеть судьба всего мира, потому что весь мир тысячи лет существовал на тех самых традиционных ценностях, которые мы сегодня защищаем".