Кандидаты в депутаты Госдумы от КБР получили статус зарегистрированных





Кандидаты в депутаты Госдумы по одномандатному округу получили статус зарегистрированных. Процедура состоялась сегодня в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии. Кандидатов выдвинули политические партии. От «Единой России» по Кабардино-Балкарскому одномандатному избирательному округу №14 зарегистрирован Адальби Шхагошев, от КПРФ – Борис Паштов, партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» представляет Алисолтан Настаев, ЛДПР – Владимир Безгодько, от «Яблока» зарегистрирована Ирина Атаманова, от партии «Родина» — Олег КузьминОв. Избирком республики отказал в регистрации кандидату от КПРФ Камалу Шаваеву, так не были предоставлены необходимые документы. Кандидаты в депутаты Госдумы и их представители получили удостоверения. Следующий этап – жеребьевка, которая позволит распределить эфирное время на телевидении и радио, чтобы представители партий могли изложить свою позицию.