Канатные дороги в Приэльбрусье закроют до октября

В связи с проведением регламентных работ с 10 сентября две очереди канатных дорог АО «Курорт Эльбрус» («Азау» — «Старый Кругозор» и «Старый Кругозор» — «Мир») закрываются для посещения. На объекте будет проводиться плановое укорачивание каната на канатной дороге «Азау» — «Старый Кругозор» и «Большая Инспекция» на канатной дороге «Старый Кругозор» — «Мир».

В течение данного периода будет работать маятниковая канатная дорога «Азау» — «Старый Кругозор» — «Мир». Канатная дорога «Мир» — «Гара-Баши» (очередь до высоты 3 847 м) функционирует в обычном режиме. Закрытие этого участка для регламентных работ намечено на октябрь, о чём будет объявлено дополнительно. Возобновление работы гондольных канатных дорог «Азау» — «Старый Кругозор» — «Мир» планируется в середине октября, сообщает Минкурортов КБР.