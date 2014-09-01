Как сегодня регулируется туристическая сфера для альпинистов-любителей?





Как сегодня регулируется туристическая сфера? Как подготовлены гиды, которые водят людей в горы и почему все чаще стали происходит трагедии с человеческими жертвами? Случай с 5-ю погибшими на Эльбрусе заставил говорить об этой проблеме общественность. Физическая подготовка не нужна, справку о состоянии здоровья не спрашивают, главное – оплата. В этом конкретном случае, когда турфирма предлагает сходить на Эльбрус всего за день, речь идет о 100 тысячах рублей. И такими объявлениями интернет «забит». Различные кампании рекламируют практически одно и то же, разница лишь в цене. Сейчас группу или одного восходителя на Эльбрус может отвести абсолютно любой. Пока эта сфера в России никем и никак не контролируется. На деле так и выходит. Турфирмы, чьи офисы, зачастую, расположены далеко от республики, набирают частников, которые зарабатывают восхождениями и получают чистую прибыль. Этим летом принят новый федеральный закон об основах туристской деятельности. Согласно документу, полномочия по аттестации гидов, а она станет обязательной, передаются субъектам. А вот определение квалификации инструкторов-проводников, именно они, как правило, сейчас водят людей в горы, будут проводить лишь те организации, которые войдут в общероссийский реестр. В ситуации, пока новый закон еще не заработал, любителям восхождений остается лишь одно – самим к вопросу подъема в горы подходить внимательно и ответственно. Ведь Эльбрус, хотя и носит 2-ую категорию сложности, стал последним пристанищем многих, даже самых опытных альпинистов.