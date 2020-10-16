Как население республики обеспечивается качественной питьевой водой …

Как население республики обеспечивается качественной питьевой водой, как проводится модернизация очистных сооружений, идёт реконструкция берегоукрепительной инфраструктуры и обращение с бытовыми отходами. Эти и другие вопросы сегодня рассматривали на заседании президиума Парламента КБР в рамках «правительственного часа».

Как отметил руководитель профильного ведомства Ильяс Шаваев, начиная с прошлого года проводится капремонт наиболее потенциально опасных берегоукрепительных сооружений. Продолжается и очистка территории от мусора. Кабардино-Балкария включена в федеральный проект «Чистая страна».

Чтобы продолжить участие в проекте «Чистая страна», ведомство уже направило заявку в федеральное министерство на предоставление региону субсидии в 21-23-м годах. Речь о двух проектах: рекультивации сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината и ликвидации отходов и экологической реабилитации территории в районе Тырныауза. Ильяс Шаваев также подчеркнул, что для сохранения лесов приобретены 30 единиц специализированной пожарной техники, закуплено и необходимое оборудование.