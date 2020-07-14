Как купить российскую технику со скидкой?

Ответ знают в региональном министерстве промышленности, энергетики и торговли. Там рассказали, как в стране поддерживают производство и сбыт продукции отечественного машиностроения. Одна из действующих, притом не первый год мер – субсидирование скидок на сельхозтехнику. Любой предприниматель, работающий на селе, может приобрести необходимые ему устройства российского производства по цене ниже первоначальной до 15-ти процентов. Помимо этого, внедряют льготный лизинг. Чтобы получить скидку на технику или войти в программу льготного лизинга, покупателю следует лишь заключить договор с машиностроительным предприятием. А уже сам производитель оборудования направит в Минпромторг России документы на субсидию. Добавлю, что предложено также льготное кредитование на покупку спецтехники. Здесь также действует скидка – 10 процентов от первоначальной цены. Эта программа распространяется на оборудование для пищевой, дорожно-строительной и автомобильной отраслей, а также для легкой промышленности, реабилитации людей с ограничениями по здоровью и спорта. Все подробности расскажут в Минпроме республики. Информацию вы найдете и на сайте ведомства.