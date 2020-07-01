Качество воды и почвы в местах отдыха -под контролем

Каждый год летом специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии организуют так называемый «социально-гигиенический мониторинг»: берут пробы из водоемов для купания и вблизи них. Цель – предотвратить распространение инфекционных и паразитарных болезней. На этот раз обследовали больше десятка мест отдыха. Взятые фрагменты отправили изучать в лабораторию. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что купаться можно лишь в разрешенных водоемах. За безопасностью отдыхающих там следят представители сразу нескольких служб.