Кабмин РФ выделил 15 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы





Обновить в регионах парк машин скорой помощи и школьные автобусы. На эту цель правительство страны направит 15 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале кабинета министров. Третью часть от суммы израсходуют на кареты скорой помощи. Намерены купить больше полутора тысяч машин. Часть из них направят в удаленные районы и села. Почти 10 миллиардов выделят на приобретение автобусов. Между учебными заведениями России распределят не меньше четырех тысяч штук. Отмечу, что в Кабардино-Балкарии школьников сейчас перевозят свыше 200 автобусов. Они оснащены навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, тахографами и другим необходимым оборудованием. В день такой транспорт доставляет по нужным адресам восемь тысяч мальчиков и девочек.