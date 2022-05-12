Кабардино-Балкария в числе регионов - лидеров по реализации нацпроектов и федеральных программ

Глава КБР Казбек Коков на сегодняшнем селекторном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Заместителя Правительства РФ Марата Хуснуллина представил информацию об итогах реализации национальных проектов и федеральных программ в первом квартале с учетом текущей ситуации. Кабардино-Балкарская Республика вошла в число лидеров по итогам первого квартала с улучшением показателей в сравнении в аналогичным периодом прошлого года и перевыполнением плана на текущий. Вице премьер Правительства России дал положительную оценку организации работы в регионе по достижению целевых показателей национальных проектов и федеральных программ. В республике на 2022 год запланировано порядка 100 объектов строительства и капитального ремонта. На осуществление работ в рамках нацпроектов и федеральных программ предусмотрено 8,2 миллиарда рублей. Кассовое исполнение проектов на сегодня уже составляет более 23 процентов от общего объема средств, а по отдельным проектам достигает более 40 процентов. - Республике выделены средства на начало строительства Баксанского группового водопровода, соответствующие соглашения с Минфином и Минстроем России уже подписаны, - сообщил Казбек Коков. Первый транш составил 428 миллионов рублей. Всего на этот год запланировано более миллиарда рублей, аналогичная сумма заложена на 2023 год. Работа строится во взаимодействии с федеральными министерствами с учетом складывающейся экономической ситуации. На дорожное строительство в этом году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. «С опережением графиков в нормативное состояние приведем порядка 170 километров дорог. Уже к концу августа планируем завершить все работы, что даст возможность включить в план на текущий год дополнительные дорожные объекты», - отметил Глава региона. «Стараемся не терять времени на этапе проектирования и подготовки аукционной документации. Контрактацию объектов, запланированных на 2023 год, завершим к августу», - подчеркнул он. Активное дорожное строительство, которое ведется в последние годы в регионе, отразилось на статистике дорожных происшествий. Наметилась тенденция к снижению показателей смертности на дорогах по сравнению с прошлым годом: почти на 40 процентов на федеральных трассах и на 18,5 процента на региональных. Напомним, дорожные работы включают помимо обновления дорожного покрытия, устройство тротуаров, освещения, ограждений в наиболее опасных местах, установку светофорных объектов и дорожных знаков. Только в этом году по поручению Главы региона планируется устроить современное освещение на более чем 40 километрах автотрасс, включая дороги, ведущие к природным достопримечательностям республики. Казбек Коков также проинформировал штаб, что в регионе развернуты масштабные строительно-ремонтные работы по линии образования: «Строим одновременно 10 школ и капитально ремонтируем 29». Кабардино-Балкария сохраняет положительную динамику жилищного строительства. В первом квартале введено в эксплуатацию более 62 тысяч квадратных метров жилья, что на 50 процентов больше, по сравнению с прошлым годом. При этом регион входит в число субъектов с растущим портфелем ипотечных кредитов, который в сравнении с I кварталом прошлого года вырос на 7,5 процента и составляет 28,2 миллиарда рублей. «Темпы не снижаем, - резюмировал Казбек Коков - Объемы работ по всем направлениям большие. Это поддержка экономики и дополнительные рабочие места». По итогам заседания Казбек Коков отметил в своем телеграм-канале: «Все поставленные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задачи по реализации национальных и федеральных проектов будут исполнены в полном объеме».