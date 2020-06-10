Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции по сдаче крови, которую приурочили ко Всемирному дню донора

Станция переливания крови в Нальчике приняла уже свыше полусотни добровольцев. Их встречают активисты Общероссийского народного фронта и участники движения «Волонтеры-медики». Организаторы постарались создать радушную атмосферу и готовы рассказать все о донорстве. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, правила безопасности здесь соблюдают строго. Банк крови в Кабардино-Балкарии стабильно пополняется, говорят сотрудники Станции переливания, причем не только благодаря сознательности граждан. Большую пользу приносят и такие общественные акции, в которых участвует в основном молодежь. Продлится Неделя донорства до 14-го июня. Участником может стать любой здоровый человек старше 18-ти лет. И, собираясь на Станцию переливания крови, возьмите с собой паспорт.