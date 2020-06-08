Кабардино-Балкария получила партию новых аппаратов ИВЛ

Минздрав Кабардино-Балкарии получил очередную партию аппаратов ИВЛ для госпиталей, в которых лечат зараженных коронавирусом. Медицинское оборудование поступило в рамках соглашения, подписанного властями республики с минпромторгом России.

«Всего поступило 32 аппарата, они предназначены для госпиталей, которые развернуты на территории нашей республики по оказанию медпомощи больным коронавирусом — на 5 госпиталей. Те аппараты, которые поступили сейчас, по мере сборки и ввода в эксплуатацию будут разгружать те аппараты, которые у нас работают на повышенном режиме и недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких не будет», — уточнил заместитель министра здравоохранения КБР Марат Кармов.

Стоимость одного такого устройства – свыше миллиона рублей. Все 32 аппарата – отечественного производства, выпущены на Уральском приборостроительном заводе. В числе технических характеристик есть режим адаптивной вентиляции легких, который подстраивается под изменяющиеся параметры пациента, что особенно важно при длительном подключении больного к аппарату.

По словам Кармова, полученные аппараты ИВЛ распределят по госпиталям, где они будут собираться и испытываться. В реанимационные блоки их передадут только после получения всех необходимых разрешительных документов.

На сегодня в Кабардино-Балкарии при лечении COVID-19 специалисты уже используют 152 аппарата искусственной вентиляции легких. Всего для особых пациентов развернуто 1 283 койки, в том числе около 600 – с подачей кислорода. За счет госконтрактов и спонсорских средств в учреждения здравоохранения регулярно поставляют все необходимые средства индивидуальной защиты. Ранее из республиканского бюджета на их закупку было направлено больше 20 миллионов рублей.

Кроме того, в госпитали особо опасных инфекций завезли 3 передвижных рентген-аппарата, 8 мониторов пациента, приборы для измерения температуры и пульса. На средства из бюджетов разных уровней были приобретены еще 12 аппаратов ИВЛ, два из них уже прибыли. Закупка медоборудования в лечебницы Кабардино-Балкарии продолжается, отмечают в Минздраве республики.