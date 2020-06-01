Кабардино-Балкария получила 11 новых реанимобилей





В Кабардино-Балкарию поступили 11 новых реанимобилей. Технику закупили в рамках соглашения между Минпромторгом России, Минздравом КБР и республиканским Центром медицины катастроф. Автомобили оснащены всем необходимым, в том числе портативными аппаратами ИВЛ, и позволяют оказывать многопрофильную помощь в одной машине.

Поздравить медиков с поступлением очередной партии реанимобилей приехал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Директор Центра медицины катастроф Алим Карданов рассказал о том, какие дополнительные возможности открывает полученная техника. Машины, по его словам, будут работать на трассовых пунктах, которые развернуты на федеральной дороге. Благодаря этим постам врачи добираются до места ДТП быстрее, чем за 10 минут, а потому и вероятность спасти жизнь пострадавшим кратно возрастает.

С появлением трассовой службы летальность от последствий ДТП снизилась до 2-3 %, тогда как раньше из-за потерь драгоценного времени она доходила до 20%, отмечают врачи.

Сейчас, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, некоторые бригады скорой помощи задействованы и для выездов к пациентам с коронавирусом. Новые реанимационные машины оснащены аппаратами ИВЛ и другими приборами, которые позволяют стабилизировать состояние больного еще до прибытия в госпиталь. Специалисты центра отмечают: за последнее время прослеживается положительная тенденция — вызовов по поводу COVID-19 становится меньше.

«Это для нас очень важно понимать, что у нас и статистические данные, и с Минздравом мы взаимодействуем, но вы непосредственно те люди, которые выезжают к больными. На ваш взгляд, если действительно идет на «нет», как мы анализируем, — это конечно радует», — отметил Казбек Коков.

Техника класса «С» закуплена по соглашению с Минпромторгом России. Также для врачебных бригад районных подразделений скорой медицинской помощи ожидается поставка автомобилей класса «В».