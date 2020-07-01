Кабардино-Балкария переходит ко второму этапу снятия ограничений





Кабардино-Балкария переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер. Соответствующий указ подписан Главой республики. Казбек Коков провел в режиме видеоконференции очередное заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР, на котором заслушал оперативную информацию ответственных лиц по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов проинформировал, что сохранение положительной тенденции развития эпидемиологической ситуации в регионе сегодня позволяет перейти на следующий этап снятия ограничительных мер.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов доложил, что для лечения COVID-19 в 7 медицинских учреждениях КБР развернуто 1 583 койки, в том числе 791 – с кислородом. В резерве имеются 160 дополнительных коек. Количество поступлений в госпитали особо опасных инфекций за неделю сократилось на 15,2%, пациентов в тяжелом состоянии — на 4,7%. Прослеживается тенденция к снижению числа выявленных больных с картиной поражения легочной ткани, характерной для COVID-19. По поручению руководства республики продолжается выдача лекарственных препаратов для лечения коронавируса на дому через государственные медицинские организации КБР, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Необходимые лекарства уже получили 852 заболевших.

«Объем работы, проведенный санитарно-эпидемиологической службой и Министерством здравоохранения республики, действительно, масштабный. Недопущение взрывного роста зараженных, снижение больных на койке – все это говорит о слаженной работе всех профильных ведомств и организаций, которая позволила без потрясений подойти к сегодняшней дате. Конечно, основной вклад внес медицинский персонал, за что им огромное спасибо. Уверен, дальнейшая совместная работа принесет свои плоды, и мы в скором времени сможем перейти к другим этапам снятия ограничительных мер», — подчеркнул на заседании Казбек Коков.

В соответствии с указом Главы КБР при условии строгого соблюдения всех профилактических мер с 1 июля 2020 года возобновляется работа МФЦ в штатном режиме, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, открытых рынков и ярмарок, зоопарков. С 400 до 800 квадратных метров увеличивается площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать. При этом по-прежнему требуется наличие уличного входа в помещение, сохраняется ограничение одновременно находящихся в нем лиц.

Кроме того, Правительством КБР совместно с Управлением Роспотребнадзора по КБР прорабатывается возможность снятия в ближайшее время ограничений в работе гостиниц, расположенных в курортных районах республики.