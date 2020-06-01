Кабардино-Балкария экспортировала сельхозпродукции на 18 миллионов долларов

Кабардино-Балкария уже отправила за рубеж продукции сельского хозяйства на сумму порядка 18 миллионов долларов, проинформировали в профильном региональном министерстве.

Целевой показатель на этот год – около 20 миллионов долларов, то есть на сегодня план выполнили больше чем на 90%. Аграрии республики экспортируют товары примерно в два десятка государств. И это не только страны ближнего зарубежья, но и США, Китай, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты. Иностранные партнеры получают из нашей республики молочную продукцию, кондитерские и макаронные изделия, минеральную воду и сладкие газированные напитки, пиво, фрукты, а также семена гибридной кукурузы.

Эксперты, работающие в отрасли, отмечают: АПК Кабардино-Балкарии вполне может увеличить объем товаров на экспорт. Притом есть возможность расширить не только ассортимент, но и список стран-импортеров. Тем более что тем, кто работает на этом рынке, государство оказывает поддержку: компании могут получать льготные краткосрочные займы, а также инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию производства. Ставка по ним не превышает 5%. А в этом году начала действовать новая мера поддержки: возмещают часть затрат на сертификацию продукции, которую предприниматель отправляет за рубеж. Размер компенсации доходит до 90 % от затрат.