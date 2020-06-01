Кабардино-Балкарии присоединились к международному проекту «Живая память»





Жители Кабардино-Балкарии присоединились сегодня к международному проекту «Живая память». Проводят его при поддержке министерства обороны страны. Старт был дан в Подмосковье на военном мемориальном кладбище. Россияне в разных уголках федерации, а также жители стран ближнего и дальнего зарубежья подключались к проекту с помощью интернета. Предполагалась общая минута молчания, возложение цветов к мемориалам, а также интервью с участниками.

В Кабардино-Балкарии одной из точек, выбранных для выхода в эфир, стала площадь возле памятника павшим в годы Великой Отечественной войны в Шалушке. Одновременно с Чегемским районом акцию подхватили в Урванском и Эльбрусском районах. Инициировал проведение масштабного проекта в разных странах благотворительный фонд «Достойная память».