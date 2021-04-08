Эпидситуация по COVID-19





Третьи сутки в Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусом – меньше 40 человек. По данным регионального оперштаба, количество новых случаев – 38. Тех, кто выздоровел, значительно больше: недуг удалось побороть 56 жителям республики. За минувшие сутки двое скончались от последствий инфицирования. В Кабардино-Балкарии продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь там получают 233 пациента. В реанимациях остаются 29 граждан. Больше 600 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели свыше тысячи тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали больше 479 тысяч.