Эпидситуация по COVID-19





Число новых случаев заражения коронавирусом вторые сутки не превышает 38 человек. При этом растет число выздоровевших. Как сообщают в региональном оперштабе, недуг удалось побороть еще 55 жителям республики. От последствий инфекции за минувшие сутки скончался один человек. На сегодня в Кабардино-Балкарии продолжают действовать два госпиталя — медицинскую помощь там получают 232 пациента, 28 из них – в реанимациях. За сутки провели без малого тысячу тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали свыше 478 тысяч.