Эпидситуация по COVID-19

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 83 новых случая заражения. Выздоровел 41 человек. Это данные, которые распространил региональный оперштаб в пятницу.

Общее число заболевших приближается к 9 тысячам. Почти 80 процентов жителей с инфекцией справились полностью. В госпиталях сейчас продолжают лечение 1413 пациентов. Это не только ковидные, но и те, у кого тесты не подтвердили наличие вируса. В реанимациях – 75 граждан. За минувшие сутки скончались женщина 1945-го года рождения из Аушигера и жительница Прохладного 1940-го года рождения. Общее число погибших – 108 человек. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на 51-м месте среди регионов страны по числу ежедневно выявляемых случаев заражения. Врачи констатируют: 80 процентов заболевших переносят инфекцию в легкой форме и без проявления явных признаков. То есть человек может даже не знать о том, что у него ковид, и при этом быть его переносчиком. Потому профилактика по-прежнему крайне необходима. Особо опасен коронавирус для людей старше 65-ти, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На фоне инфекции они могут обостриться. В целом жителям настоятельно рекомендуют надевать защитные маски в людных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать рукопожатий.