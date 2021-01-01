Эпидситуация по COVID-19





Оперштаб сегодня сообщает о 97 новых случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. Выздоровевших 131. Скончались два жителя Нальчика. Это мужчина 1963-го и женщина 1956-го года рождения. В госпиталях лежат без малого полторы тысячи пациентов. В реанимации — 91. Не все они ковид положительные. А от коронавируса в республике сегодня лечатся больше 1200 человек. Врачи не устают повторять, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры необходимо вызвать врача на дом.