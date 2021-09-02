Эпидситуация по covid-19





Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Кабардино-Балкарии сообщает сегодня о восьмидесяти одном новом случае заражения.

Выздоровели 80, три человека скончались. В настоящее время в госпиталях медицинскую помощь получают 584 пациента, из них в реанимациях – 79 человек. Напомню, что среди них тесты наличие коронавируса подтвердили не у всех. Исследований в республике с начала пандемии проведено больше 700 тысяч, а заразившихся – почти 30 тысяч. Единственный эффективный способ победить болезнь — всеобщая иммунизация, говорят врачи. Получить прививку от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в 50-ти пунктах проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» либо позвонив в регистратуру поликлиники.