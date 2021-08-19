Эпидситуация по covid-19





Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии остаётся высокой. Вторые сутки подряд оперштаб фиксирует по 88 новых случаев заражения.

Выздоровели накануне 76 человек. Еще четверо скончались от последствий инфицирования. Сегодня в республике работают четыре госпиталя особо опасных инфекций. Здесь развернуто 890 коек. В стационарах лечатся 694 пациента. Девяносто шести спасают жизни в реанимациях… За минувшие сутки в республике провели больше 1700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали около 678-ми тысяч.