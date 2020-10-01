Эпидситуация по COVID-19





Сейчас в госпиталях республики помощь получают чуть больше полутора тысяч пациентов, 79 из них – в реанимациях. За сутки выявили 90 новых случаев. Общее число инфицированных приближается к 10-ти тысячам. От последствий заражения умерли 138 человек. Каждый день за последнюю неделю специалисты проводят примерно по две тысячи тестов. В целом их сделали уже почти 237 тысяч. Если необходимо, пациентов направляют на компьютерную томографию. Медики работают в режиме нон-стоп и напоминают, что болезнь особо опасна для людей старше 65-ти и тех, кто страдает хроническими недугами, такими как диабет, болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования… Симптомы коронавируса схожи с признаками простуды и гриппа, а потому медики призывают не заниматься самолечением. Следует сразу же вызвать врача на дом. Ну и, конечно, соблюдать меры профилактики.