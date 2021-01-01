Яркие наряды и зажигательные выступления юных гимнасток





В Нальчике проходит первенство Южного и Северо-Кавказского округов по художественной гимнастике.

Продемонстрировать свое мастерство в Кабардино-Балкарию приехали спортсменки практически со всего Юга России. Это гимнастки в возрасте от 10-ти до 15-ти лет. Первенства проводят не только личные, но и групповые. Можно увидеть номера с использованием мяча, обруча и ленты… Участниц поприветствовали представители различных ветвей власти Кабардино-Балкарии.

«Наверное, я не ошибусь, если скажу, что художественная гимнастика занимает особое место. А благодаря нашим тренерам, благодаря людям, которые вкладывают всю душу, все свое мастерство и искусство — художественная гимнастика всегда была популярна», -отметила депутат парламента КБР Людмила Бечелова.

Соревнования по художественной гимнастике рассчитаны на четыре дня. По их итогам отберут шесть человек от Северо-Кавказского и 10 – от Южного округа для участия в первенстве России.