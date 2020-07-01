Изоляция отменяется

Сегодня в России отменили обязательную двухнедельную изоляцию для людей, прибывающих в страну. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Теперь приезжие иностранцы при пересечении границы должны предъявить документ на русском или английском языках о том, что тест на коронавирус они сделали и результат отрицательный. Исследование нужно пройти не раньше, чем за три дня до визита в Россию. Для лиц, выезжающих из РФ в другую страну, необходимо ознакомиться с правилами въезда в страну, куда они собираются поехать и выполнить условия, связанные с прибытием в эту страну. Как правило, выезжающим за рубеж нужна медицинская справка об отсутствии коронавирусной инфекции, уточнили в управлении Роспотребнадзора.