Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет не ранее 5 апреля





Такое решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Информацию сегодня распространил Рособрнадзор. Изначально экзамен планировали назначить на 2 декабря. Но из-за ситуации с коронавирусом в ведомстве решили перенести его на апрель. Напомню, «зачет» за сочинение для всех учащихся 11-х классов – это допуск к ЕГЭ. Кроме того, может быть изменена и форма итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников, положительные результаты которого дают право на прохождение государственной итоговой аттестации. Это испытание назначено на 10 февраля. Дополнительные сроки: 10 марта и 17 мая 2021 года. При этом в регионах, где в эти даты будет наблюдаться рост случаев COVID-19, собеседование проведут дистанционно, сообщили в Рособрнадзоре.