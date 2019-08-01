«IT-клубы» должны появиться в ближайшие несколько лет при образовательных учреждениях республики. Организуют их по программе «Цифровая среда» – это одно из ключевых направлений нацпроекта «Образование» — 2019.08.20

Уже в этом году республика получит из федерального бюджета свыше 34 млн. рублей на создание не менее чем 16-ти таких центров, где школьники смогут постигать азы робототехники и других цифровых сфер. Реализуют проекты при региональном софинансировании. Вопросы увеличения средств, которые республика может направить на эти цели, в частности, по схожей программе «Точки роста», обсудили на очередном заседании кабмина республики. Это, по данным профильного министерства, пропорционально отразится и на федеральных субсидиях. Кроме того, в республике будут созданы несколько площадок инклюзивного обучения для детей-инвалидов. Кабардино-Балкария участвовала в конкурсе на получение субсидий и выиграла средства в размере более 4-х миллионов рублей. Напомню, что регион вошел в число пилотных субъектов, где до конца 2019 года также будет реализован федеральный проект «Успех каждого ребенка». В его рамках в Нальчике начнет свою работу Центр по выявлению и поддержке одаренных детей.