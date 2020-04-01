История Лёли Шаловой — труженицы тыла из села Батех

Когда началась Великая Отечественная война, Лёле Шаловой из Кабардино-Балкарии было всего 10. Окончила три класса и в тяжелое время оказалась вынуждена кормить всю семью. Отец умер еще до войны. Остались мать и три младших брата. Работала в поле. Платили тогда не деньгами, а зерном и сеном.

— Урожай с полей отправляли на фронт. Еды не было дома никакой, каждый вечер после работы нас осматривали, охрана стояла, и нельзя было даже один кочан кукурузы брать с собой, младшие дома голодные были, и я спрятала 10 кочанов, рукой придерживала и унесла, — вспоминает Лёля Шалова со слезами на глазах.

Но особенно страшно было во время оккупации, признает труженица тыла. Когда немцы вошли в село, у семьи еще оставалось немного зерна, мама дала Лёле ключ, чтобы запереть амбар, но как только девочка закрыла дверь, один из фашистов приставил к её голове пистолет.

— Все соседи и мама начали плакать, и он отпустил меня, — говорит Лёля.

После войны вместе со всеми восстанавливали страну из руин и строили мирную жизнь, рассказывает Шалова. С мужем воспитали пятерых детей. Сейчас у нее 14 внуков и 11 правнуков.

Леля Шалова уже перешагнула 90-летний рубеж, однако находит в себе силы работать в саду и огороде, заниматься домашним хозяйством, разбирается в травах и их целительных свойствах. Внуков пока не видит из-за ограничительных мер, но с ними постоянно на связи. На досуге любит читать. В канун 75-летия Великой Победы принимает поздравления и благодарность за многолетний труд.