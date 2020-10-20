Исторические могильники в КБР внесут в госреестр





Могильники на территории Баксанского и Эльбруского районов Кабардино-Балкарии могут внести в государственный реестр объектов культурного наследия. Участники объединенной северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, КБГУ и Института археологии РАН уже готовят соответствующие документы в Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.

Речь идет о могильниках «Заюково- 3» и «Гунделен 2». Их обнаружили в 30-е годы. К детальному изучению ученые приступили лишь в 2014-м. На сегодняшний день открыто 186 погребений. Исследования говорят, что функционировали они практически непрерывно в течение полутора тысяч лет, начиная с 8 века до нашей эры по 7 век нашей эры. К наиболее ярким находкам археологи относят ожерелья предскифского времени, многочисленные украшения сарматского периода из камней и стекла. Знаковым называют китайское зеркало 2-го – первой половины 3-го веков нашей эры. Говорят, это очень редкий артефакт. На Северном Кавказе это второе найденное зеркало. Во время раскопок обнаружены также керамические сосуды, предметы вооружения. Чтобы ускорить процесс включения могильников в госреестр, участники экспедиции уже провели работы по определению границ с помощью квадрокоптеров и топосъемки.

«К сожалению, поднявшись на памятник, мы обнаружили многочисленные грабительские нарушения это были огромные ямы некоторые даже в человеческий рост, и стало ясно, что памятнику наносится весьма масштабный ущерб и собственно постановка на госучет – это один из шагов по спасению этого некрополя», -рассказала руководитель объединенной северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, КБГУ и Института археологии РАН Анна Кадиева.

Ученые отмечают, с момента включения могильников в реестр объектов культурного наследия, памятники начинают охраняться государством. Это значит, любая незаконная деятельность на этой территории, будет преследоваться не административно, а уже уголовно.