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Художники из Кабардино-Балкарии представили свои работы на выставке в Майкопе

Художники из Кабардино-Балкарии представили свои работы на выставке в Майкопе

29.07.2022 | 17:23
“Художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: 100 лет государственности субъектов”… В Майкопе открылась выставка с таким названием. Проводят ее в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока. Здесь представили живопись и графику – больше ста картин, а также произведения декоративно-прикладного творчества. Авторы – известные художники трех республик конца 20-го – начала нынешнего века. Они знакомят зрителей с неповторимой природой Северного Кавказа, стремятся отразить характерные черты национальных культур и, конечно, рассказывают о людях. В подготовке были задействованы министерства культуры и отделения Союза художников России регионов-участников. Увидеть работы можно до середины августа. Добавим, что проведение выставки в Майкопе – это часть федерального плана торжеств, посвященных столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. https://t.me/vestikbr
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