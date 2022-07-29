Художники из Кабардино-Балкарии представили свои работы на выставке в Майкопе

“Художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: 100 лет государственности субъектов”… В Майкопе открылась выставка с таким названием. Проводят ее в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока.
Здесь представили живопись и графику – больше ста картин, а также произведения декоративно-прикладного творчества. Авторы – известные художники трех республик конца 20-го – начала нынешнего века.
Они знакомят зрителей с неповторимой природой Северного Кавказа, стремятся отразить характерные черты национальных культур и, конечно, рассказывают о людях. В подготовке были задействованы министерства культуры и отделения Союза художников России регионов-участников.
Увидеть работы можно до середины августа. Добавим, что проведение выставки в Майкопе – это часть федерального плана торжеств, посвященных столетию Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
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