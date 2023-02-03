Конно-спортивный комплекс в Нальчике получил грант от Минтуризма

Когда лошадь делает все с удовольствием, пользы от нее гораздо больше. Именно поэтому уходу за животными здесь уделяют так много внимания. В плотном графике почти нет свободного времени. Выгул, тренировка, выездка, банные процедуры… Это не простая конюшня. В одном из конноспортивных комплексов Нальчика действует необычная гостиница. Желающих поселить в этом отеле свою лошадь много, а свободных мест - почти нет.
Профессиональный тренер Елизавета Селезнева обучает тонкостям верховой езды. Работала инструктором по конному спорту в Сочи, Ростове и Москве. Но не так давно решила сменить столичную жизнь на провинциальную. Говорит: Кабардино-Балкария “попала” ей в самое сердце.
Условия для работы создали супруги Фокичевы. Всего три года назад они были просто любителями конных прогулок. Сейчас – владельцы спортивно-развлекательного клуба. Здесь и гостиница с кафе, и центр, куда могут прийти взрослые и дети, чтобы научиться ездить на лошади. Животных содержат, организуют прогулки и даже небольшие соревнования. Есть и сеансы иппотерапии для детей. Услуги разнообразные и востребованные.
Грант на развитие от Минтуризма превысил три миллиона рублей. К этой сумме предприниматели добавили свои средства и возвели демонстрационный манеж для конных показов и крытую трибуну для зрителей.
Оснащение этого конноспортивного комплекса – это не только большой плюс для его владельцев, Кабардино-Балкария за счет таких небольших предприятий получает развитие туризма и конного спорта.
В 2022-м в Кабардино-Балкарии на развитие туризма направили в виде грантов 250 миллионов рублей. То, как предприниматели освоили деньги, полученные по конкурсу, оценивают представители специальной комиссии. В нее входят представители власти, общественники, бизнесмены.
Нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства” заработал в стране в прошлом году. В отрасли надеются, что господдержка малого и среднего бизнеса станет для нее серьезным подспорьем. И развитие конного клуба – пример программы в действии. Здесь улучшилась инфраструктура, появились новые рабочие места. Успехи в бизнесе помогут расширить и самую необычную гостиницу – для лошадей.
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