Горячее питание в школах под контролем





Сегодня на портале «Госуслуги» начнет работать специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

В.Путин в своем Послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить всех учащихся младших классов полноценными завтраками или обедами. Для этого до 2023 года в федеральном бюджете предусмотрено более 108 миллиардов рублей. Как сообщили в профильном республиканском министерстве, на сегодняшний день бесплатное горячее питание есть во всех школах Кабардино-Балкарии. Между тем, Роспотребнадзор выпустил памятку о том, какие продукты и блюда должны присутствовать в ежедневном рационе школьника. Так, меню завтраков в обязательном порядке должно включать горячее блюдо и горячий напиток. Обед ученика — овощной салат, первое блюдо, второе основное блюдо из мяса или рыбы, овощной или крупяной гарнир, а также компот или кисель. При этом в каждом регионе России разрабатывают свое меню и свои подходы к организации школьного питания.