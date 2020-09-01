Голубые озера попали в ТОП 10 самых красивых озер

По результатам исследования российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru были определены самые красивые озера в нашей стране. За жемчужину Кабардино-Балкарии отдали свои голоса около 5 процентов опрошенных туристов страны.

Природная достопримечательность республики не первый раз становится победителем многих рейтингов и опросов среди тех, кто готов приехать даже из-за рубежа только за тем, чтобы увидеть Голубые озера или испытать себя, спустившись на специальном подводном аппарате в бездонные глубины водоема. По итогам рейтинга самое большое количество голосов-свыше 35%- пользователи соцсетей отдали за крупнейшее пресноводное озеро в Восточной Сибири — Байкалу. Также российские туристы считают самыми привлекательными для путешествий озера Кардывач на Красной поляне, Баскунчак в Астрахансокй области, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской и Ладожское озеро в Ленинградской области. Замыкает список Малиновое озеро в Алтайском крае.

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