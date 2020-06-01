Голосовать легко и безопасно …

Близится момент, когда россияне смогут выразить свое отношение к поправкам в Конституцию страны. Этот день назначен на первое июля, однако предоставят и другие возможности. Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок голосования по поправкам в Конституцию. На участках вход и выход будут расположены в разных местах, чтобы приходящие и покидающие помещение не пересекались. На входе положат дезинфицирующие коврики и станут раздавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Кроме того, каждому бесконтактно измерят температуру. Если она окажется повышенной, гражданин проголосует, но в отдельном изолированном помещении. И следом на помощь позовут скорую… Паспорт надо показать с небольшого расстояния, давать его в руки не рекомендуется. Подпись в списке избирателей люди станут ставить сами, но своей ручкой или той, которую возьмут на входе. На кабинках не будет шторок. Чтобы не нарушалась тайна волеизъявления, их с трех сторон огородят. Самые большие изменения произошли в процедуре голосования на дому. Пригласить к себе членов участковой комиссии с переносным ящиком сможет любой человек, причем без указания причины. Детально описаны правила, как в этом случае следует контактировать с избирателям. Еще одно новшество – голосование на придомовых территориях, то есть под открытым небом. Им россияне смогут воспользоваться в течение шести дней – с 25 по 30 июня. В нескольких регионах страны предусмотрено предварительное дистанционное голосование по интернету – в тот же период июня. Но в основной день — первого июля — россияне смогут прийти только на стационарные участки. При этом число людей не должно превышать 12 человек в час в одном пункте. О предстоящем событии россиянам сейчас рассказывают в СМИ и с помощью наглядной агитации. Личные контакты информаторов с гражданами исключены.