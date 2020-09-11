Голос «Радио России» услышат в отдаленных селах





С сегодняшнего дня начинается трансляция «Радио России.» в отдаленных населенных пунктах республики. Это Карасу, Нижний Чегем, Хушто-Сырт, Эльбрус, Заюково и Тырныауз. Радиостанция «Радио России.КБР» станет доступна ещё для 40 тысяч жителей КБР. Ранее в ходе профильной федеральной целевой программы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» вошли в состав первого мультиплекса — наряду с 10 телеканалами. Для их бесплатной трансляции создали сеть из 38 передающих станций, которые оснастили оборудованием для телевещания в цифровом формате. Сейчас реализуется часть совместной масштабной программы ВГТРК и «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по расширению радиовещания. Передатчики УКВ-диапазона, приемники для которых практически не используются слушателями, будут заменены на современные FM-передатчики. Проект сделает эфирное радио доступным для большинства жителей республики.