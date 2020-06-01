Главный инфекционист СКФО: Кабардино-Балкария вышла на плато по коронавирусу

Кабардино-Балкария вышла на стадию «плато» по распространению коронавируса, считает главный инфекционист Северо-Кавказского округа, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Марина Иванова.

По ее словам, ситуация с распространением заболевания, которое угрожает всему миру, в Кабардино-Балкарии обрела некую стабильность.

«В течение двух недель я могу говорить о том, что у нас в принципе постоянное количество пациентов, которых мы госпитализируем уже за эти дни. То есть последние две недели мы находимся на стадии плато, и у нас есть возможность госпитализировать сейчас уже всех нуждающихся по показаниям, связанными с их сопутствующими заболеваниями», — подчеркнула в интервью «Вестям. Кабардино-Балкария» Марина Иванова.

Очень часто первые жалобы у зараженных – на сильную мышечную слабость. Пациенты со средней и тяжелой формой заболевания и вовсе не могут подняться с постели без посторонней помощи. Может нарушиться дыхательная функция. Особенно ощутимо вирус бьет по людям с сопутствующими серьезными заболеваниями, как правило, сосудистыми. И, несомненно, самая сложная категория – пациенты старшего возраста. Очень важно обращаться за помощью при появлении первых же симптомов, предупреждает инфекционист.

«Сейчас все больше и больше в нашей ленте информационной появляется пациентов с ранними стадиями заболевания. Это вот меня, например, вдохновляет. То есть это пациенты с поражением легких по результатам компьютерной томографии до 35%. Это уже замечательно: у них не будет этих тяжеленных осложнений, которые мы наблюдаем, даже со смертельным исходом», — полагает Иванова.

Среди заразившихся коронавирусом встречаются и те, кто относится к опасной инфекции как к банальной ОРВИ, а потому самостоятельно лечится дома. Тем самым усугубляя свое состояние.

«Это не обычное респираторное заболевание, это инфекция, которая поражает сосудистую систему человека, мелкие сосуды, которые кровоснабжают все жизненно необходимые органы. Поэтому, пожалуйста, как можно раньше обращайтесь в участковую сеть. Мы с участковой сетью работаем очень плотно. Они могут получить консультацию нашу, нашего центра практически в круглосуточном режиме, во-первых. Во-вторых, разработаны алгоритмы лечения пациентов на дому, которые утверждены приказом министерства здравоохранения КБР», — отметила главный инфекционист СКФО.

Серьезную помощь амбулаторным пациентам оказывают на уровне республики. В середине июня Минздрав проинформировал: по распоряжению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова из бюджета региона выделили 17 миллионов рублей на лекарства для людей, которые переносят заболевание в легкой форме и получают помощь амбулаторно. Но лучше, если болезнь обойдет стороной. По свидетельству врачей, одним из самых эффективных методов преградить путь распространению вируса по-прежнему остается самоизоляция.

«Самоизоляция как инструмент выравнивания эпидемической ситуации она актуальна всегда, и сейчас уже эти меры ослаблены потому, что люди должны работать, люди должны вернуться в жизнь и запустить экономику как субъект целой страны и это означает, что все мы должны осторожнее относиться к своему здоровью, и здоровью окружающих. И соблюдать совершенно не сложные правила, которые могут спасти, возможно, жизнь твою и твоего близкого человека», — подчеркнула Марина Иванова.

COVID-19 — это не корь, которой лучше переболеть в раннем возрасте и получить пожизненный иммунитет. Ситуация с постинфекционным иммунитетом к коронавирусу имеет массу вопросов, предупредила главврач Центра по борьбе со СПИДом. Чтобы не допустить развития грозных осложнений, в том числе поражений сосудов жизненно важных органов, переболевшие должны будут находиться под контролем врачей в течение полугода, сказала Марина Иванова.