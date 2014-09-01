Глава КБР принял участие в совещании по социально-экономическому развитию СКФО





Социально-экономическое развитие Северного Кавказа обсуждали сегодня в Пятигорске под председательством вице-премьера Александра Новака. В совещании участвовали полпред президента в СКФО Юрий Чайка, члены правительства и главы регионов. В их числе руководитель нашей республики Казбек Коков. Драйвером развития Северного Кавказа до 30-го года обозначена туристическая отрасль. Также были презентованы «дорожные карты» по повышению инвестиционной привлекательности регионов округа, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста. Казбек Коков выступил с докладом о работе над моделью экономического развития Кабардино-Балкарии. В числе якорных проектов Казбек Коков назвал развитие курортных зон, строительство крупного тепличного комплекса, возобновление добычи вольфрамо-молибденовых руд. Глава КБР отметил, что в регионе есть необходимая образовательная база для подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях и вузах. Кроме того, планируется отработать вопрос легализации трудовых отношений, вывода бизнеса из тени, что позволит дополнительно получать доход в части НДФЛ. Также Казбек Коков отметил, что в республике в ближайшее время зарплаты бюджетников вырастут на 10 процентов.