Глава КБР провел совещание по развитию дорожной сети в республике

Вопросы развития региональной дорожной сети обсуждены на совещании, которое в формате видеоконференции провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Рассмотрены ход запланированных на 2020 год работ, а также перспективы на предстоящий период.

Открывая совещание, Казбек Коков поздравил мэра Нальчика Таймураза Ахохова с выздоровлением после перенесенной коронавирусной инфекции и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Отмечено, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году позволила республике занять лидирующие позиции среди субъектов России по освоению средств федерального бюджета. Значительно удалось повысить исполнительскую дисциплину по решению поставленных задач, что позволило КБР войти в так называемую «зеленую зону».

Протяжённость дорог, которую планируется привести в нормативное состояние к концу 2020 г. составит более 200 км, из них по линии нацпроекта предусмотрено 90 объектов регионального значения общей протяженностью до 100 км, завершение которых ожидается с опережением графика.

«На сегодняшний день раньше установленных сроков введены в эксплуатацию 16 из них в границах поселений Псынабо, Псыгансу, в ближайшее время завершатся работы ещё на 3 объектах в границах с.п.Алтуд, с.п.Псынадаха и г.п.Залукокоаже», — отметил в своем докладе министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков.

Предусмотренные по программе средства для столицы республики также доведены в полном объеме. Здесь приведут в нормативное состояние более 11 км дорог. Это ремонт участков улиц Кирова, Канукоева, Мусова, Фурманова, проспекта Шогенцукова. Работы также завершат с опережением графика, ориентировочно до сентября.

На сельских территориях будет проведена реконструкция 6 объектов в 4 населенных пунктах — Кенделен, Аушигер, Атажукино и Плановское. По поручению Главы республики из дорожного фонда КБР предоставлены субсидии в размере 250 миллионов рублей 19 муниципальным образованиям для приведения в нормативное состояние 23 объектов общей протяженностью более 30 км. Ведется восстановление мостов, разрушенных из-за паводков в 2018 году. По договоренности между руководством КБР и Минтрансом России принято решение о выделении 745 млн. рублей на строительство участка автодороги «Прохладный–Эльхотово». Рассматривается также возможность перераспределения федеральной субсидии в размере 216 млн. рублей, предназначенной для Нальчика, с 2021 на 2020 год.

Минтранс КБР начал работу по внедрению передовых цифровых технологий. В частности, реализуется пилотный проект по интеграции в сферу дорожного хозяйства систем видеонаблюдения. Эти меры позволят обеспечить максимальную прозрачность в системе надзора и контроля производимых в рамках госконтрактов работ, повысить их качество. Одновременно ведётся разработка проекта по организации регулярной съемки региональных трасс и прилегающей территории с круговым обзором в 360 градусов, что даст возможность осуществить оцифровку всех дорог республиканского значения с регулярным обновлением и позволит принимать более точные решения по каждому участку.