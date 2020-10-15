Глава КБР провел «муниципальный час»

Казбек Коков провел сегодня в режиме видеоконференции «муниципальный час» с главами районных администраций и городских округов КБР.

Обсуждена текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии, начало отопительного периода и бесперебойное предоставление услуг ЖКХ. Глава региона отметил, что на прошедшем накануне заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в КБР в очередной раз была подчеркнута необходимость проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением о важности ношения масок, социального дистанцирования, отмены массовых мероприятий. Отдельно затронута тема профилактики распространения COVID-19 в системе общего и дошкольного образования. Отмечены положительные результаты принятых ранее мер, которые помогли избежать крупных очагов заражения в школах и детских садах республики. Однако рост инфицирования наблюдается и здесь. В этой связи главам муниципалитетов рекомендовано не ослаблять работу в указанном направлении, особое внимание обратить на утренние проверки состояния детей, которые приходят в образовательные учреждения. Одной из тем повестки на совещании стал ход реализации мероприятий национальных проектов.